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Филигранная работа арты: нацгвардейцы уничтожили российский РЭБ

Валентина РоманенкоСреда, 15 июня 2022, 17:52
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Украинские гвардейцы-артиллеристы уничтожили точку радиоэлектронной борьбы российских оккупантов в Харьковской области.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Детали: Обнаружили оборудование РЭБ и корректировали огонь по нему с помощью беспилотника.

Таким образом, защитники лишили врага возможности делать радиоперехват Сил обороны, глушить сигнал украинских радиостанций.

Дословно НГУ: "Филигранное уничтожение нашими бойцами российского РЭБ – не менее чувствительный для врага удар, чем потеря живой силы или техники. Оккупанты используют системы РЭБ как мощный асимметричный инструмент войны, позволяющий нивелировать технические преимущества противника (без эффективной связи ни одна современная армия воевать не может).

Ежегодно РФ тратит полмиллиарда долларов на такие системы, каждая их бригада имеет роту РЭБ. В то же время украинские военные выбивают этот электронный меч из рук деспотических варваров, терроризирующих мир в 21 веке".

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Темы: война
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