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З Академії наук вигнали вчених з РФ та Азарова

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 19:29
З Академії наук вигнали вчених з РФ та Азарова
микола азаров

Національна академія наук України виключила зі свого складу одного академіка, 13 вчених, переважно з РФ, та шість членів-кореспондентів, у тому числі прем’єра-втікача Миколу Азарова за підтримку агресії Росії проти України.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова президента НАНУ Анатолія Загороднього: "Серед тих, хто взяв безпосередню участь у цій ганебній кампанії (підтримки агресії РФ – ред.) або щонайменше не зробив спроб засудження російської агресії, виявилися іноземні члени нашої академії, переважно громадяни РФ".

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Деталі: За словами Загороднього, окремі члени НАНУ в Криму та на інших окупованих територіях почали співпрацювати с агресором.

Водночас НАНУ може виключити зі свого складу тих, хто або порушує статут Академії, або вчиняє інші дії, які завдають шкоди Академії.

Таємним голосуванням вказані члени Академії були виключені зі складу НАНУ.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Наприкінці травня Печерський райсуд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування відносно експрем’єра часів Віктора Януковича, Миколи Азарова, за ухвалення "Харківських угод".

Теми: АзаровнаукаМіносвіти
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