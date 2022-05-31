Суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова за "Харківські угоди"

​​Печерський райсуд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування відносно експрем’єра часів Віктора Януковича, Миколи Азарова, за ухвалення "Харківських угод".

Джерело: Офіс генерального прокурора, ДБР

Дослівно Офіс генпрокурора: "За даними слідства, ексголова уряду, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України, у порушення Конституції України та закону України "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь Російської Федерації, якими було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського Флоту РФ на території України.

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У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя".

Деталі: Спеціальне досудове розслідування здійснюватиметься слідчими Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні за обставинами вчинення Азаровим державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

У свою чергу, ДБР повідомило, що отримало дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Азарова.

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Дослівно ДБР: "Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії вищих посадових осіб України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави за вказівкою вищого керівництва РФ.

Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва в межах даного кримінального провадження оголошені в розшук".

Що передувало: 23 травня Печерський райсуд Києва надав дозвіл на арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у кримінальному провадженні про вчинення ним державної зради при підписанні "Харківських угод" на користь Росії.

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