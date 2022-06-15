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Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова

"Украинская правда"Среда, 15 июня 2022, 19:29
николай азаров

Национальная академия наук Украины исключила из своего состава одного академика, 13 ученых, преимущественно из РФ, и шесть членов-корреспондентов, в том числе беглого премьера Николая Азарова за поддержку агрессии России против Украины.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь президента НАНУ Анатолия Загороднего: "Среди тех, кто принял непосредственное участие в этой позорной кампании (поддержки агрессии РФ – ред.) или, по меньшей мере, не предпринял попыток осуждения российской агрессии, оказались иностранные члены нашей академии, преимущественно граждане РФ".

Детали: По словам Загороднего, отдельные члены НАНУ в Крыму и на других оккупированных территориях начали сотрудничать с агрессором.

В то же время НАНУ может исключать из своего состава тех, кто либо нарушает устав Академии, либо совершает другие действия, наносящие ущерб Академии.

Тайным голосованием указанные члены Академии были исключены из состава НАНУ.

Что было раньше: В конце мая Печерский райсуд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-премьера времен Виктора Януковича, Николая Азарова, за принятие "Харьковских соглашений".

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Темы: АзаровнаукаМинобразования
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