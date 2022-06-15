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Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова

"Украинская правда"Среда, 15 июня 2022, 19:29
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
николай азаров

Национальная академия наук Украины исключила из своего состава одного академика, 13 ученых, преимущественно из РФ, и шесть членов-корреспондентов, в том числе беглого премьера Николая Азарова за поддержку агрессии России против Украины.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь президента НАНУ Анатолия Загороднего: "Среди тех, кто принял непосредственное участие в этой позорной кампании (поддержки агрессии РФ – ред.) или, по меньшей мере, не предпринял попыток осуждения российской агрессии, оказались иностранные члены нашей академии, преимущественно граждане РФ".

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Детали: По словам Загороднего, отдельные члены НАНУ в Крыму и на других оккупированных территориях начали сотрудничать с агрессором.

В то же время НАНУ может исключать из своего состава тех, кто либо нарушает устав Академии, либо совершает другие действия, наносящие ущерб Академии.

Тайным голосованием указанные члены Академии были исключены из состава НАНУ.

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Что было раньше: В конце мая Печерский райсуд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-премьера времен Виктора Януковича, Николая Азарова, за принятие "Харьковских соглашений".

Темы: АзаровнаукаМинобразования
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