Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський обговорив з Байденом, як наблизити перемогу України

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 23:24
Зеленський обговорив з Байденом, як наблизити перемогу України
Фото пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом військову підтримку та кроки, які можуть прискорити перемогу України.

Джерело: офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського, пресслужба президента

Пряма мова: "Обговорили з президентом Байденом тактичну ситуацію на полі бою. І те, як прискорити нашу перемогу: санкції, політика, економічна взаємодія. Готуємось до нових кроків".

Реклама:

Деталі: Президент України висловив вдячність за підтримку США Україні у протистоянні з російською агресією. Він нагадав про новий пакет допомоги на $1 млрд – засоби берегового захисту, артилерію, сучасні ракетні системи.

Також США дадуть Україні $225 млн на гуманітарну допомогу –гроші підуть тим, хто постраждав від російської агресії.

Зеленський впевнений, що оборонна підтримка України буде сталою. За його словами, в рамках зустрічі в форматі Рамштайн Британія та Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені, в якій попередньо візьмуть участь 14 держав.

ВІДЕО ДНЯ

Президент також прийняв запрошення взяти участь у самітах G7 та Північноатлантичного альянсу, які відбудуться наприкінці червня.

Що було раніше: 14 червня Зеленський заявив, що в будь-який момент готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним із посередниками або без них щодо закінчення війни й виходу російських військ із українських територій.

Теми: війнаЗеленськийБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: