Зеленський обговорив з Байденом, як наблизити перемогу України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом військову підтримку та кроки, які можуть прискорити перемогу України.

Джерело: офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського, пресслужба президента

Пряма мова: "Обговорили з президентом Байденом тактичну ситуацію на полі бою. І те, як прискорити нашу перемогу: санкції, політика, економічна взаємодія. Готуємось до нових кроків".

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Деталі: Президент України висловив вдячність за підтримку США Україні у протистоянні з російською агресією. Він нагадав про новий пакет допомоги на $1 млрд – засоби берегового захисту, артилерію, сучасні ракетні системи.

Також США дадуть Україні $225 млн на гуманітарну допомогу –гроші підуть тим, хто постраждав від російської агресії.

Зеленський впевнений, що оборонна підтримка України буде сталою. За його словами, в рамках зустрічі в форматі Рамштайн Британія та Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені, в якій попередньо візьмуть участь 14 держав.

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Президент також прийняв запрошення взяти участь у самітах G7 та Північноатлантичного альянсу, які відбудуться наприкінці червня.

Що було раніше: 14 червня Зеленський заявив, що в будь-який момент готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним із посередниками або без них щодо закінчення війни й виходу російських військ із українських територій.