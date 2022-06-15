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Зеленский обсудил с Байденом, как приблизить победу Украины

"Украинская правда"Среда, 15 июня 2022, 23:24
Зеленский обсудил с Байденом, как приблизить победу Украины
Фото пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом военную поддержку и шаги, способные ускорить победу Украины.

Источник: официальный Telegram-канал Владимира Зеленского, пресс-служба президента

Прямая речь: "Обсудили с президентом Байденом тактическую ситуацию на поле боя. И то, как ускорить нашу победу: санкции, политика, экономическое взаимодействие. Готовимся к новым шагам".

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Детали: Президент Украины выразил благодарность за поддержку США Украине в противостоянии с российской агрессией. Он напомнил о новом пакете помощи на $1 млрд – средствах береговой защиты, артиллерии, современных ракетных системах.

Также США дадут Украине $225 млн на гуманитарную помощь – деньги пойдут пострадавшим от российской агрессии.

Зеленский уверен, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. По его словам, в рамках встречи в формате Рамштайн Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене, в которой предварительно будут участствовать 14 государств.

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Президент также принял приглашение принять участие в саммитах G7 и Североатлантического альянса, которые пройдут в конце июня.

Что предшествовало: 14 июня Зеленский заявил, что в любой момент готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с посредниками или без них по окончании войны и выхода российских войск с украинских территорий.

Темы: войнаЗеленскийБайден
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