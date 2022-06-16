Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Український опір на окупованих територіях ламає плани Росії – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 03:28
Український опір на окупованих територіях ламає плани Росії – ISW
одна з листівок, яку розклеїли в Мелітополі. фото: bihus info

Аналітики припускають, що проукраїнські дії на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Згідно із зібраними даними, Інститут припускає, що проукраїнські дії, ймовірно, "продовжуватимуть зривати зусилля Росії щодо консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями та планів анексії".

Реклама:

Президент США Джо Байден пообіцяв надати військову допомогу на суму 1 мільярд доларів, включаючи озброєння берегової оборони, передові ракетні системи, артилерію та боєприпаси для підтримки українських операцій.

Члени НАТО оголосили, що додатково продовжуватимуть надавати Україні важке озброєння та системи великої дальності

На думку експертів ISW, "цей раунд військової допомоги буде неоціненним для підтримки українських операцій проти російських військ на сході України, хоча Україна потребуватиме подальшої постійної підтримки".

ВІДЕО ДНЯ

У той же час аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки "під фальшивим прапором" навколо Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.

Ці потенційні атаки під чужим прапором можуть бути відповіддю на заяви західних чиновників 15 червня про збільшення військової допомоги Україні.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська розпочали наземний штурм Сєвєродонецька та населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не взяли повний контроль над містом.
  • Загарбники ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв’язку до Лисичанська.
  • Окупанти продовжили просування по трасі Е40 до Слов’янська та на південний схід від Ізюма.
  • Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.
  • Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення російської присутності в Чорному морі.
  • Кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

Крім того, за повідомленням ISW, російські війська, ймовірно, намагаються посилити свою присутність у північно-західній частині Чорного моря. Супутникові знімки від 14 червня показують збільшення укріплень і військового обладнання на острові Зміїний.

До аналізу ситуації після російського вторгнення Інститут додає карти ведення бойових дій.

 
 
 
 
 

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росіяни обстріляли Сумщину з вертольотів, на міні підірвалась автівка. Є жертви  – Живицький
Окупанти обстріляли ракетами Донеччину, двоє поранених
На сході українські військові знищили 34 загарбники і 2 ворожих склади з боєприпасами
Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: