Український опір на окупованих територіях ламає плани Росії – ISW

одна з листівок, яку розклеїли в Мелітополі. фото: bihus info

Аналітики припускають, що проукраїнські дії на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Згідно із зібраними даними, Інститут припускає, що проукраїнські дії, ймовірно, "продовжуватимуть зривати зусилля Росії щодо консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями та планів анексії".

Президент США Джо Байден пообіцяв надати військову допомогу на суму 1 мільярд доларів, включаючи озброєння берегової оборони, передові ракетні системи, артилерію та боєприпаси для підтримки українських операцій.

Члени НАТО оголосили, що додатково продовжуватимуть надавати Україні важке озброєння та системи великої дальності

На думку експертів ISW, "цей раунд військової допомоги буде неоціненним для підтримки українських операцій проти російських військ на сході України, хоча Україна потребуватиме подальшої постійної підтримки".

У той же час аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки "під фальшивим прапором" навколо Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.

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Ці потенційні атаки під чужим прапором можуть бути відповіддю на заяви західних чиновників 15 червня про збільшення військової допомоги Україні.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська розпочали наземний штурм Сєвєродонецька та населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не взяли повний контроль над містом.

Загарбники ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв’язку до Лисичанська.

Окупанти продовжили просування по трасі Е40 до Слов’янська та на південний схід від Ізюма.

Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.

Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення російської присутності в Чорному морі.

Кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

Крім того, за повідомленням ISW, російські війська, ймовірно, намагаються посилити свою присутність у північно-західній частині Чорного моря. Супутникові знімки від 14 червня показують збільшення укріплень і військового обладнання на острові Зміїний.

До аналізу ситуації після російського вторгнення Інститут додає карти ведення бойових дій.