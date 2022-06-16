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Украинское сопротивление на оккупированных территориях ломает планы России – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 03:28
одна из листовок, раскленного в Мелитополе. фото: bihus info

Аналитики предполагают, что проукраинские действия на временно оккупированных территориях мешают России в планах аннексии и полномасштабного админконтроля.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Согласно собранным данным, Институт предполагает, что проукраинские действия, вероятно, будут "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".

Президент США Джо Байден пообещал предоставить военную помощь на сумму 1 миллиард долларов, включая вооружение береговой обороны, передовые ракетные системы, артиллерию и боеприпасы для поддержки украинских операций.

Члены НАТО объявили, что будут дополнительно продолжать предоставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

По мнению экспертов ISW, "этот раунд военной помощи будет неоценим для поддержки украинских операций против российских войск на востоке Украины, хотя Украина нуждается в дальнейшей постоянной поддержке".

В то же время аналитики предполагают, что российские войска могут устраивать атаки под фальшивым флагом вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

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Эти потенциальные атаки под чужим флагом могут являться ответом на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска начали наземный штурм Северодонецка и населенных пунктов поблизости, но на 15 июня не взяли полный контроль над городом.
  • Захватчики ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанск.
  • Оккупанты продолжили продвижение по трассе Е40 до Славянска и к юго-востоку от Изюма.
  • Продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.
  • Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления русского присутствия в Черном море.
  • Кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.

Кроме того, по сообщению ISW, российские войска предположительно пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря. Спутниковые снимки от 14 июня показывают увеличение укреплений и военного оборудования на острове Змеиный.

К анализу ситуации после российского вторжения Институт добавляет карты ведения боевых действий.

 
 
 
 

Темы: война
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