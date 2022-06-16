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Позиції України зміцнює допомога понад 40 держав – Блінкен

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 04:56
Блінкен, фото: Getty Images

У війні проти російських загарбників Україні надають допомогу Сполучені Штати і ще понад 40 країн.

Джерело: заява державного секретаря Ентоні Блінкена

Пряма мова: "Коли він вирішив розпочати невиправдане вторгнення проти свого сусіда, президент Путін мав намір розділити Сполучені Штати, їх союзників і партнерів. Тим не менш, ми сильніші та більш згуртовані, ніж будь-коли. Кремль думав, що це підірве або навіть повалить український уряд, але президент Зеленський і уряд України міцні.

Допомога США у безпеці та понад 40 союзників і партнерів продовжують зміцнювати позиції України, щоб захистити її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, забезпечити перемоги на полі бою та, зрештою,  зміцнити позиції України за столом переговорів".

Деталі: Блінкен нагадав, що крім анонсованої допомоги розміром у мільярд доларів, США ввели потужні санкції проти Росії, посилили стримування та оборону НАТО на східному фланзі.

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Теми: СШАвійнаУкраїна
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