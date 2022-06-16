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Позиции Украины усиливает помощь более 40 государств – Блинкен

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 04:56
Позиции Украины усиливает помощь более 40 государств – Блинкен
Блинкен, фото: Getty Images

В войне против российских захватчиков Украине оказывают помощь Соединенные Штаты и более 40 стран.

Источник: заявление государственного секретаря Энтони Блинкена

Прямая речь: "Когда он решил начать неоправданное вторжение против своего соседа, президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Тем не менее, мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и правительство Украины крепкие.

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Помощь США в безопасности и более 40 союзников и партнеров продолжают укреплять позиции Украины, чтобы защитить ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, обеспечить победы на поле боя и, наконец, укрепить позиции Украины за столом переговоров".

Детали: Блинкен напомнил, что помимо анонсированной помощи в размере миллиарда долларов США ввели мощные санкции против России, усилили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге.

Темы: СШАвойнаУкраина
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