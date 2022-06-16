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Американський генерал: Українці воюють ефективно, а росіяни – хаотично

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 05:48
Американський генерал: Українці воюють ефективно, а росіяни – хаотично
генерал Міллі, фото: Getty Images

Голова об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марк Міллі заявив, що "навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими".

Джерело: Міллі на пресбрифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими".

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Деталі: Міллі зауважив, що ЗСУ досягля серйозного ефекту на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками.

"І ми очікуємо, що українці так само опанують системи HIMARS", – сказав генерал.

За його словами, армія РФ хоч і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, просто завдає масованих ударів по мирних містах.

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"Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані", – вказав Міллі.

Американський генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше: "Українці ведуть бої в дуже ефективний спосіб – як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів".

Теми: Збройні силивійнаРосія
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