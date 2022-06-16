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Американский генерал: Украинцы воюют эффективно, а россияне – хаотично

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 05:48
генерал Милли, фото: Getty Images

Председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что "навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие".

Источник: Милли на пресс-брифинге, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие".

Детали: Милли отметил, что ВСУ добился серьезного эффекта на поле боя с использованием гаубиц M777, которые оказали США вместе с союзниками.

"И мы ожидаем, что украинцы так же овладеют системой HIMARS", – сказал генерал.

По его словам, армия РФ хоть и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, просто наносит массированные удары по мирным городам.

"Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", – указал Милли.

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Американский генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее: "Украинцы ведут бои очень эффективным способом – как относительно применения тактики, так и ведения огня, а также маневров".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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