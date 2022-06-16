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Жертвами російських окупантів стали вже 318 українських дітей

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 09:10

Від рук російських окупантів від 24 лютого 2022 року загинуло вже 318 українських дітей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: Станом на ранок 16 червня 2022 року майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 318 дітей загинуло та понад 581 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 297, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Зокрема 14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ м. Вугледар Донецької області.

Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житловим будинкам в місті Маріуполь загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей.

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Також стало відомо, що 24 лютого  на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, у результаті чого дитина отримала осколкове поранення.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Теми: дітивійна
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