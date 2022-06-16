Жертвами российских оккупантов стали уже 318 украинских детей

От рук российских оккупантов от 24 февраля 2022 года погибло уже 318 украинских детей.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: По состоянию на утро 16 июня 2022 года почти 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 318 детей погибли и более 581 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 297, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

В частности 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками РФ г. Угледар Донецкой области.

Стало известно, что 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в городе Мариуполь погибли две семьи и их пятеро детей.

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Также стало известно, что 24 февраля на выезде из села Мартово Чугуевского района Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел, в результате чего ребенок получил осколочное ранение.

Предоставить информацию о военном преступлении по ребенку можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.