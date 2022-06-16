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Рахманін: Путіна у цій війні влаштує лише один варіант

Роман Кравець, Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 09:41
Рахманін: Путіна у цій війні влаштує лише один варіант
Путін. фото пресслужби Кремля

Президент Росії Володимир Путін максимально відірваний від реальності, він не сприйме жодного варіанту крім своєї перемоги, тому важливо його зупинити.

Джерело: народний депутат фракції "Голос", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я не пам'ятаю, це жарт чи це серйозно, коли його там запитали, з ким із покійників він хотів поговорити, він сказав, що йому цікаво говорити з Махатмою Ганді.

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І після цієї фрази будь-яка подальша заява Путіна з будь-якого приводу мені не цікава. Я думаю, що людина остаточно втратила зв'язок із реальністю, і з ким вона себе порівнює, мені абсолютно байдуже.

Я думаю, що він максимально відірваний від реальності. Я спеціально передивлявся його дві історичні промови, тому що ворога треба знати в обличчя".

Деталі: Рахманін наголосив, що Путіна очевидно не цікавить, скільки людей буде поховано в українських полях. Його не цікавлять наслідки, він не збирається зупинятися перед втратами, він для себе чомусь вирішив, що він має потрапити в історію. Він вважає, що він і так в неї потрапив, тільки світ про це ще не знає.

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"Він не збирається зупинятися, він зупиниться тільки тоді, коли його зупинять. Тільки питання: хто його буде зупиняти?", - каже нардеп.

На думку Рахманіна, Україна власними силами, на превеликий жаль, фізично цього не в змозі зробити. Водночас втрата реальності кривавим диктатором може допомогти нашій країні знайти підтримку світу, коли той усвідомить божевільні мотиви Путіна.

Пряма мова: "Він не сприйме будь-якого варіанту, окрім переможного для себе, а це означає, що ця війна надовго, навіть якщо в ній буде якась пауза.

Чи можемо ми самі її зупинити? Ні, не можемо. Чи є в нас союзники в цій війні? Ні, поки що немає…

Але це не означає, що ми не переможемо, це означає тільки те, що шлях до перемоги буде складнішим, ніж ми думаємо. Союзники з'являться, треба працювати з ними щодня, щоб вони з партнерів перетворилися на союзників.

І насправді, в Британії (у Другій світовій війні -ред.), можливо, і не було б союзників, якби не божевілля Гітлера".

Теми: війнаПутін
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