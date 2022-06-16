Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рахманин: Путина в этой войне устроит только один вариант

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 09:41
Путин. фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин максимально оторван от реальности, он не воспримет ни одного варианта, кроме своей победы, поэтому важно его остановить.

Источник: народный депутат фракции "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не помню, это шутка или серьезно, когда его там спросили, с кем из покойников он хотел поговорить, он сказал, что ему интересно говорить с Махатмой Ганди.

И после этой фразы любое дальнейшее заявление Путина по любому поводу мне не интересно. Я думаю, что человек окончательно потерял связь с реальностью, и с кем он себя сравнивает, мне совершенно безразлично.

Я думаю, что он максимально оторван от реальности. Я специально пересматривал его две исторические речи, потому что врага нужно знать в лицо".

Детали: Рахманин подчеркнул, что Путина очевидно не интересует, сколько людей будут похоронены в украинских полях. Его не интересуют последствия, он не собирается останавливаться перед потерями, он для себя почему решил, что он должен попасть в историю. Он считает, что он и так попал в нее, только мир об этом еще не знает.

"Он не собирается останавливаться, он остановится только тогда, когда его остановят. Только вопрос: кто его будет останавливать?", – говорит нардеп.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению Рахманина, Украина собственными силами, к большому сожалению, физически этого не в состоянии сделать. В то же время, потеря реальности кровавым диктатором может помочь нашей стране найти поддержку мира, когда тот осознает безумные мотивы Путина.

Прямая речь: "Он не воспримет какого-либо варианта, кроме победного для себя, а это значит, что эта война надолго, даже если в ней будет какая-то пауза.

Можем ли мы сами остановить ее? Нет, не можем. Есть ли у нас союзники в этой войне? Нет, пока нет…

Но это не значит, что мы не победим, это означает только то, что путь к победе будет сложнее, чем мы думаем. Союзники появятся, надо работать с ними каждый день, чтобы они из партнеров превратились в союзников.

И ведь у Британии (во Второй мировой войне -ред.), возможно, и не было бы союзников, если бы не безумие Гитлера".

Темы: войнаПутин
Главное сегодня

Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

фотоВ Запорожской области горит химзавод

Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в 4 областях – Данилов

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Coca-Cola уходит из РФ: останавливает производство и продажу в России

Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Все новости...
война
Защитники Украины уже уничтожили около 33 тысяч оккупантов
Британская разведка: ситуация в Северодонецке остается крайне сложной для Украины
Жертвами российских оккупантов стали уже 318 украинских детей
Последние новости
23:56
Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии
23:49
ФБР расследует, как американские чипы оказались в российской военной технике – WP
23:38
По всей Украине снова воздушная тревога
23:28
НАТО готовит новую модель обороны восточного фланга – генсек
23:11
Лавров уже говорит, что Россия не вторгалась в Украину
22:49
США уже известно о трех американских добровольцах, пропавших в Украине
22:48
Американец хочет отсудить у Маска, Tesla и SpaceX $260 миллиардов из-за Dogecoin
22:25
Неэффективное лекарство: какие препараты не стоит покупать на фронт
22:24
Зеленский: Украина приблизилась к ЕС больше всего за время независимости
22:17
Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ
Все новости...