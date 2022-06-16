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Рахманин: Путина в этой войне устроит только один вариант

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 09:41
Рахманин: Путина в этой войне устроит только один вариант
Путин. фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин максимально оторван от реальности, он не воспримет ни одного варианта, кроме своей победы, поэтому важно его остановить.

Источник: народный депутат фракции "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не помню, это шутка или серьезно, когда его там спросили, с кем из покойников он хотел поговорить, он сказал, что ему интересно говорить с Махатмой Ганди.

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И после этой фразы любое дальнейшее заявление Путина по любому поводу мне не интересно. Я думаю, что человек окончательно потерял связь с реальностью, и с кем он себя сравнивает, мне совершенно безразлично.

Я думаю, что он максимально оторван от реальности. Я специально пересматривал его две исторические речи, потому что врага нужно знать в лицо".

Детали: Рахманин подчеркнул, что Путина очевидно не интересует, сколько людей будут похоронены в украинских полях. Его не интересуют последствия, он не собирается останавливаться перед потерями, он для себя почему решил, что он должен попасть в историю. Он считает, что он и так попал в нее, только мир об этом еще не знает.

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"Он не собирается останавливаться, он остановится только тогда, когда его остановят. Только вопрос: кто его будет останавливать?", – говорит нардеп.

По мнению Рахманина, Украина собственными силами, к большому сожалению, физически этого не в состоянии сделать. В то же время, потеря реальности кровавым диктатором может помочь нашей стране найти поддержку мира, когда тот осознает безумные мотивы Путина.

Прямая речь: "Он не воспримет какого-либо варианта, кроме победного для себя, а это значит, что эта война надолго, даже если в ней будет какая-то пауза.

Можем ли мы сами остановить ее? Нет, не можем. Есть ли у нас союзники в этой войне? Нет, пока нет…

Но это не значит, что мы не победим, это означает только то, что путь к победе будет сложнее, чем мы думаем. Союзники появятся, надо работать с ними каждый день, чтобы они из партнеров превратились в союзников.

И ведь у Британии (во Второй мировой войне -ред.), возможно, и не было бы союзников, если бы не безумие Гитлера".

Темы: войнаПутин
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