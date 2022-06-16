Окупанти насильно виписують "громадянство РФ" новонародженим на Херсонщині

Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії.

Джерело: заступник глави окупаційної "ВЦА" Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАСС

Деталі: Всі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії.

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За його словами, діти-сироти громадянство Росії вже отримали.

Стремоусов запевняє, що на російські паспорти в області "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах".

Колаборант також каже, нібито в області подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство.

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Передісторія: У перший день роздачі російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.