Оккупанты насильственно выписывают "гражданство РФ" новорожденным на Херсонщине

Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, автоматически будут получать гражданство России.

Источник: замглавы оккупационной "ВГА" Кирилл Стремоусов, которого цитирует кремлевское издание ТАСС

Детали: Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически будут получать гражданство России.

По его же словам, дети-сироты гражданство России уже получили.

Стремоусов уверяет, на российские паспорта в области "ажиотажный спрос", а люди "массово стоят в очередях".

Коллаборант также говорит, якобы в области подано более 10 тысяч заявок на получение российского гражданства.

Предыстория: В первый день раздачи российский паспорт со всего Херсона взяли всего 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.