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Вночі замінували, вдень успішно підірвали: ССО показали знищення понтону ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 11:05
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Українські Сили спеціальних операцій оприлюднили відео мінування та знищення понтонної переправи ворога на Луганщині.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже, навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки.

Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни  ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу".

Деталі: Локація та час події не розкриваються. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.

Нагадаємо: Українські артилеристи та авіація неодноразово знищували понтонні переправи російських окупантів, які ті наполегливо зводять для штурму через річку Сіверський Донець.

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Теми: Луганська областьвійна
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