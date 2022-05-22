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На Донбасі ЗСУ розбомбили переправу окупантів через Сіверський Донець

Денис КарловськийНеділя, 22 травня 2022, 20:26
фото ілюстративне: 80 десантно-штурмова бригада зсу

На сході України українські артилеристи завдяки розвідці прикордонників знищили понтонну переправу російських окупантів, коли по ній рухався ворожий танк.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. 

Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився".

Деталі: Російські окупанти спільно з уцілілими БМП й танками намагалися втекти з-під вогню ЗСУ. Однак завдяки безпілотнику українські артилеристи добили кількадесят російських окупантів та кілька одиниць їхньої техніки.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 травня ЗСУ повідомляли, що зривали 9 спроб росіян звести понтонну переправу через Сіверський Донець.
  • Українські захисники показали також наслідки невдалої спроб росіян налагодити понтонну переправу поблизу Білогорівки на Луганщині – понад 70 одиниць ворожої бронетехніки згоріло внаслідок артилерійських ударів ЗСУ. Із 550 військовослужбовців російської бригади 485 загинуло.

Теми: Донбасбойові діїОб'єднані сили на Донбасівійна
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