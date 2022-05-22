На Донбасі ЗСУ розбомбили переправу окупантів через Сіверський Донець

На сході України українські артилеристи завдяки розвідці прикордонників знищили понтонну переправу російських окупантів, коли по ній рухався ворожий танк.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки.

Реклама:

Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився".

Деталі: Російські окупанти спільно з уцілілими БМП й танками намагалися втекти з-під вогню ЗСУ. Однак завдяки безпілотнику українські артилеристи добили кількадесят російських окупантів та кілька одиниць їхньої техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: