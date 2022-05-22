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На Донбасі ЗСУ розбомбили переправу окупантів через Сіверський Донець

Денис КарловськийНеділя, 22 травня 2022, 20:26
На Донбасі ЗСУ розбомбили переправу окупантів через Сіверський Донець
фото ілюстративне: 80 десантно-штурмова бригада зсу

На сході України українські артилеристи завдяки розвідці прикордонників знищили понтонну переправу російських окупантів, коли по ній рухався ворожий танк.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. 

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Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився".

Деталі: Російські окупанти спільно з уцілілими БМП й танками намагалися втекти з-під вогню ЗСУ. Однак завдяки безпілотнику українські артилеристи добили кількадесят російських окупантів та кілька одиниць їхньої техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 13 травня ЗСУ повідомляли, що зривали 9 спроб росіян звести понтонну переправу через Сіверський Донець.
  • Українські захисники показали також наслідки невдалої спроб росіян налагодити понтонну переправу поблизу Білогорівки на Луганщині – понад 70 одиниць ворожої бронетехніки згоріло внаслідок артилерійських ударів ЗСУ. Із 550 військовослужбовців російської бригади 485 загинуло.

Теми: Донбасбойові діїОб'єднані сили на Донбасівійна
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