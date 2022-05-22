На Донбасі ЗСУ розбомбили переправу окупантів через Сіверський Донець

На сході України українські артилеристи завдяки розвідці прикордонників знищили понтонну переправу російських окупантів, коли по ній рухався ворожий танк.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки.

Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився".

Деталі: Російські окупанти спільно з уцілілими БМП й танками намагалися втекти з-під вогню ЗСУ. Однак завдяки безпілотнику українські артилеристи добили кількадесят російських окупантів та кілька одиниць їхньої техніки.

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