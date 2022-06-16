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Ночью заминировали, днем успешно подорвали: ССО показали уничтожение понтона врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 11:05
Ночью заминировали, днем успешно подорвали: ССО показали уничтожение понтона врага
скриншот

Украинские Силы специальных операций обнародовали видео минирования и уничтожения понтонной переправы врага в Луганской области.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки на Луганщине. Ведь, вокруг того места – более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники.

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Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом ночью воины ССО Украины минировали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они подорвали очередную вражескую переправу".

Детали: Локация и время события не раскрываются. Обычно военные публикуют видео через определенное время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских Сил обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Украинские артиллеристы и авиация неоднократно уничтожали понтонные переправы российских оккупантов, которые настойчиво возводят для штурма через реку Северский Донец.

Темы: Луганская областьвойна
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