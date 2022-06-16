Закликав "покінчити з Україною": Twitter заблокував акаунт Рогозіна

Адміни Twitter вимагають від голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна, щоб той видалив повідомлення, в якому закликав росіян "покінчити з Україною".

Джерело: Рогозін у Telegram

Дослівно твіт: "Взагалі, те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам.

Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків".

Пряма мова Рогозіна: "Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч передплатників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно вірним. Кнопку "видалити" тиснути не буду.

На жаль, Twitter перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди".

Нагадаємо: 8 травня Рогозін пригрозив засновнику компанії SpaceX Ілону Маску відповідальністю за допомогу Україні обладнанням супутникового інтернету "Starlink".