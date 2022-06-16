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Призывал "покончить с Украиной": Twitter заблокировал аккаунт Рогозина

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 13:15
ДМИТРИЙ РОГОЗИН, ФОТО ТАСС

Админы Twitter требуют от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы тот удалил сообщение, в котором призывал россиян "покончить с Украиной".

Источник: Рогозин в Telegram

Дословно твит: "Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам.

Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков".

Прямая речь Рогозина: "Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду.

К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды".

 

Напомним: 8 мая глава Рогозин пригрозил основателю компании SpaceX Илону Маску ответственностью за помощь Украине оборудованием спутникового интернета "Starlink".

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Темы: Росcияпропагандавойнасоцсети
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