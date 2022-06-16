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Франція хоче, щоб Україна повернула собі Крим – ЗМІ

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 13:57
Франція хоче, щоб Україна повернула собі Крим – ЗМІ

Франція хоче воєнної перемоги України над Росією, яка відновить територіальну цілісність країни, включно з Кримом, окупованим Росією у 2014 році, пишуть західні ЗМІ.

Джерело: Reuters та CNN з посиланням на французьке дипломатичне джерело

Деталі: Зазначається, що Франція прагне відновлення територіальної цілісності України та хоче її воєнної перемоги над Російською Федерацією.

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Пряма мова: "Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, завойованих російськими, включаючи Крим.

На карту поставлена безпека всіх нас.

Президент України Володимир Зеленський має сам визначити, якою буде перемога у війні з РФ".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Україна хоче відвоювати всі свої землі включно з Кримом, можливо, і із застосуванням зброї від партнерів, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Теми: КримокупаціяРосія
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