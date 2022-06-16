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Франция хочет, чтобы Украина вернула себе Крым – СМИ

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 13:57
Франция хочет, чтобы Украина вернула себе Крым – СМИ

Франция хочет военной победы Украины над Россией, которая восстановит территориальную целостность страны, включая Крым, оккупированный Россией в 2014 году, пишут западные СМИ.

Источник: Reuters и CNN со ссылкой на французский дипломатический источник

Детали: Отмечается, что Франция стремится к восстановлению территориальной целостности Украины и хочет ее военной победы над Российской Федерацией.

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Прямая речь: "Мы за целостную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных русскими, включая Крым…

На карту поставлена ​​безопасность всех нас.

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить, какой будет победа в войне с РФ".

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Напомним: Украина хочет отвоевать все свои земли включительно с Крымом, возможно, и с применением оружия от партнеров, заявил министр обороны Алексей Резников.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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