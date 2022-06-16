Україна хоче повернути всі свої землі, включно з Кримом – Резніков
Україна хоче відвоювати всі свої землі включно з Кримом, можливо, і із застосуванням зброї від партнерів, заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Джерело: Резніков в інтерв'ю СNN
Пряма мова Резнікова: "Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включно з Кримом.
Крим – це стратегічна мета для України, бо це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком".
Деталі: За словами міністра, повернути окуповані території допоможе нова зброя від партнерів.
Резніков уточнив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам проти російських військ.
Другий етап полягтиме у тому, щоб відкинути російські війська на їхні позиції до вторгнення 24 лютого.
І тільки на третьому етапі, за словами Резнікова, будуть обговорення з партнерами України про те, як звільняти території, включаючи Крим.
СNN нагадує, що офіційні особи України заявляють, що не застосовуватимуть передану зброю для нападу на Росію, водночас видання зазначає, що Україна не вважає Крим територією Росії.
Передісторія:
- Росія окупувала український Крим у 2014 році.
- Захід побоювався надавати Україні важку зброю далекої дії, нібито, щоб не провокувати Росію.
- Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).
- РСЗВ, про які наполегливо просила Україна, надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії.
- В Росії так злякалися поставок РСЗВ Україні, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень і грозиться, що ці центри знаходяться не в Києві.
- 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.