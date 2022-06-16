У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "У Кремлі сподіваються, що Макрон, Драгі та Шольц у Києві не концентруватимуться на накачуванні України зброєю, бо це продовжить страждання людей".

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Деталі: Пєсков також припустив, що лідери європейських країн, ймовірно, обговорюватимуть тему зерна, оскільки Росії, за словами прессекретаря Путіна, "суть позиції України поки що не зрозуміла".

Передісторія:

Вранці 16 червня лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва.

Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва 16 червня, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.