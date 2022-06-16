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У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 14:01
У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "У Кремлі сподіваються, що Макрон, Драгі та Шольц у Києві не концентруватимуться на накачуванні України зброєю, бо це продовжить страждання людей".

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Деталі: Пєсков також припустив, що лідери європейських країн, ймовірно, обговорюватимуть тему зерна, оскільки Росії, за словами прессекретаря Путіна, "суть позиції України поки що не зрозуміла".

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Теми: РосіявійнаФранціяНімеччина
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