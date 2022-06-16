У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва
Четвер, 16 червня 2022, 14:01
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "У Кремлі сподіваються, що Макрон, Драгі та Шольц у Києві не концентруватимуться на накачуванні України зброєю, бо це продовжить страждання людей".
Деталі: Пєсков також припустив, що лідери європейських країн, ймовірно, обговорюватимуть тему зерна, оскільки Росії, за словами прессекретаря Путіна, "суть позиції України поки що не зрозуміла".
Передісторія:
- Вранці 16 червня лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва.
- Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва 16 червня, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.
- 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.
- Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.