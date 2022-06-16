В Кремле отреагировали на визит Макрона, Драги и Шольца в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что европейские лидеры Франции, Италии и Германии в ходе своего визита в Киев "сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "В Кремле надеются, что Макрон, Драги и Шольц в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием: это продлит страдания людей".

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Детали: Песков также предположил, что лидеры европейских стран, вероятно, будут обсуждать тему зерна, поскольку России, по словам пресс-секретаря Путина, "суть позиции Украины пока не понятна".

Предыстория:

Утром 16 июня лидеры Франции, Германии и Италии приехали в Киев.

Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев 16 июня, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить её заявку на вступление в ЕС.

17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президетна Румунии Клауса Йоханниса в Киев российский лидер Владимир Путин решил запустить ракеты.