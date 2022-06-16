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Макрон в Ірпені: потрібно, щоб Україна могла триматися й здобути перевагу

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 14:15

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Про це повідомляють кореспонденти французького BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон сказав, що приїхав в Ірпінь, аби засвідчити повагу до героїзму українців.

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"Усі бачили ці кадри спустошеного міста, яке, водночас, героїчне місто - тому що тут, як і багато де в інших місцях, українці стримали наступ російської армії на Київ. Потрібно відзначити героїзм і військових, і цивільних українців… І тут можна бачити сліди варварства", - сказав він у коментарі ЗМІ, нагадавши, що Франція вже надає підтримку у розслідуванні можливих воєнних злочинів. 

Президента запитали з приводу його закликів "не принижувати Росію".

Макрон на це відповів, що Франція з першого дня війни підтримує Україну і в її позиції немає двозначності. 

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"Потрібно, щоб Україна могла чинити опір і здобувати перевагу", - заявив Еммануель Макрон. 

Після Ірпеня лідери прямують до Маріїнського палацу на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. 

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни. Лідери прибули спецпотягом з Польщі, розпочавши мандрівку пізно увечері напередодні. 

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс. 

Теми: МакронІрпінь
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