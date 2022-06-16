Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон в Ірпені: потрібно, щоб Україна могла триматися й здобути перевагу

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 14:15

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Про це повідомляють кореспонденти французького BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон сказав, що приїхав в Ірпінь, аби засвідчити повагу до героїзму українців.

 

"Усі бачили ці кадри спустошеного міста, яке, водночас, героїчне місто - тому що тут, як і багато де в інших місцях, українці стримали наступ російської армії на Київ. Потрібно відзначити героїзм і військових, і цивільних українців… І тут можна бачити сліди варварства", - сказав він у коментарі ЗМІ, нагадавши, що Франція вже надає підтримку у розслідуванні можливих воєнних злочинів. 

Президента запитали з приводу його закликів "не принижувати Росію".

Макрон на це відповів, що Франція з першого дня війни підтримує Україну і в її позиції немає двозначності. 

"Потрібно, щоб Україна могла чинити опір і здобувати перевагу", - заявив Еммануель Макрон. 

ВІДЕО ДНЯ

Після Ірпеня лідери прямують до Маріїнського палацу на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. 

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни. Лідери прибули спецпотягом з Польщі, розпочавши мандрівку пізно увечері напередодні. 

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс. 

Теми: МакронІрпінь
Головне сьогодні

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

фотоУ Запорізькій області горить хімзавод

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Макрон
Медведєв обізвав лідерів ЄС, які приїхали в Київ: "Шанувальники жаб, ліверу та макаронів"
Путін "зустрічає" європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека
Макрон повідомив перші деталі візиту до Києва
Останні новини
23:28
НАТО готує нову модель оборони східного флангу – генсек
23:11
Лавров уже каже, що Росія не вторгалася в Україну
22:49
США вже відомо про трьох американських добровольців, які зникли в Україні
22:48
Американець хоче відсудити у Маска, Tesla і SpaceX $260 мільярдів через Dogecoin
22:25
Неефективні ліки: які препарати не варто купувати на фронт
22:24
Зеленський: Україна наблизилася до ЄС найбільше за час незалежності
22:17
Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ
22:09
Подоляк: Усі пропозиції РФ про переговори – спроба задобрити, щоб встромити ніж у спину
22:00
ЄСПЛ зобов’язав Росію не допустити страти одного із засуджених іноземців в Донецьку
21:55
фотоУ Запорізькій області горить хімзавод
Усі новини...