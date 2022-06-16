Макрон в Ирпене: нужно, чтобы Украина могла держаться и получить преимущество

Президент Франции Эммануэль Макрон в Ирпене, куда отправился вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии, выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и одерживать преимущество.

Об этом сообщают корреспонденты французского BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон сказал, что приехал в Ирпень, чтобы засвидетельствовать уважение к героизму украинцев.

"Все видели эти кадры опустошенного города, который, в то же время, героический город - потому что здесь, как и во многих местах, украинцы сдержали наступление российской армии на Киев. Нужно отметить героизм и военных, и гражданских украинцев… И здесь можно видеть следы варварства", - сказал он в комментарии СМИ, напомнив, что Франция уже оказывает поддержку в расследовании возможных военных преступлений.

Президента спросили по поводу его призывов "не унижать Россию".

Макрон ответил, что Франция с первого дня войны поддерживает Украину и в ее позиции нет двусмысленности.

"Нужно, чтобы Украина могла сопротивляться и получать преимущество", - заявил Эммануэль Макрон.

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