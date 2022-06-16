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СБУ: окупанти на Херсонщині сивіють від страху і не вилазять з окопів

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 16:00

Перехоплені СБУ телефонні розмови загарбників свідчать, що ворогу дуже страшно на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не лише Сили оборони, а й кожен місцевий мешканець.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Дослівно окупант: "Приїхав до пацанів на передок, вони як діди стали, постаріли... У них дах їде. За місцевих – ніхто не певен: хто вони такі, що роблять. Може вони вночі ї#ашаться з нами, а вдень вони - мирні люди. Нікому не можна довіряти. Йде бабуся з пиріжками, а вночі вона може бути полковником, корегувальником артилерії".

Деталі: Загарбник зазначає, що українські віськові нещадно, методично цілодобово обстрілюють і бомблять.

На поради "колеги" про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому "подзвонити Володьці" Путіну.

Бо насправді шансів просунутися на півдні України у них немає: "У них там такі позиції... Щоб ти розумів, у нас навіть льотчики бояться літати".

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Теми: СБУвійнаХерсонська область
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