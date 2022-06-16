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СБУ: оккупанты на Херсонщине седеют от страха и не вылезают из окопов

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 16:00
СБУ: оккупанты на Херсонщине седеют от страха и не вылезают из окопов

Перехваченные СБУ телефонные разговоры захватчиков свидетельствуют, что врагу очень страшно на временно оккупированных территориях Украины, где противостоят им не только Силы обороны, но и каждый местный житель.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Дословно оккупант: "Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели... У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии".

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Детали: Захватчик отмечает, что украинские военные нещадно, методично круглосуточно обстреливают и бомбят позиции россиян.

На советы коллеги о том, как нужно воевать с украинцами, выдает порцию пропагандистких штампов и в конце концов иронически советует тому "позвонить Володьке" Путину.

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Потому что шансов продвинуться на юге Украины у них нет: "У них там такие позиции... Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать".

Темы: СБУвойнаХерсонская область
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