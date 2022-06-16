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Росіяни обстріляли Сумщину та поранили корів

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 17:09

Внаслідок обстрілу Сумської області з боку території Росії пошкоджений сільськогосподарський об’єкт та поранені корови.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб’єкт.

Інформацію про жертви та руйнування наразі не уточнюють.

Нагадаємо: Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по території Садівської ОТГ у Сумській області, у результаті чого 4 людей загинули і щонайменше 6 отримали поранення.

Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
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