Росіяни обстріляли Сумщину та поранили корів

Внаслідок обстрілу Сумської області з боку території Росії пошкоджений сільськогосподарський об’єкт та поранені корови.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб’єкт.

Інформацію про жертви та руйнування наразі не уточнюють.

Нагадаємо: Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по території Садівської ОТГ у Сумській області, у результаті чого 4 людей загинули і щонайменше 6 отримали поранення.