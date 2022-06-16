Росіяни обстріляли Сумщину та поранили корів
Четвер, 16 червня 2022, 17:09
Внаслідок обстрілу Сумської області з боку території Росії пошкоджений сільськогосподарський об’єкт та поранені корови.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Зазначається, що близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню.
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Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб’єкт.
Інформацію про жертви та руйнування наразі не уточнюють.
Нагадаємо: Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по території Садівської ОТГ у Сумській області, у результаті чого 4 людей загинули і щонайменше 6 отримали поранення.
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