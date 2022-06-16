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Россияне обстреляли Сумщину и ранили коров

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 17:09

В результате обстрела Сумской области со стороны территории России поврежден сельскохозяйственный объект и ранены коровы.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что около 13 часов со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрела поврежден сельхозобъект.

Информацию о жертвах и разрушениях пока не уточняют.

Напомним: Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по территории Садовской ОТГ в Сумской области, в результате чего 4 человека погибли и по меньшей мере 6 получили ранения.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcиявойна
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