Россияне обстреляли Сумщину и ранили коров
Четверг, 16 июня 2022, 17:09
В результате обстрела Сумской области со стороны территории России поврежден сельскохозяйственный объект и ранены коровы.
Источник: ГПСУ
Детали: Отмечается, что около 13 часов со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня.
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В результате обстрела поврежден сельхозобъект.
Информацию о жертвах и разрушениях пока не уточняют.
Напомним: Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по территории Садовской ОТГ в Сумской области, в результате чего 4 человека погибли и по меньшей мере 6 получили ранения.
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