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У Путіна обіцяють не оголошувати загальну мобілізацію в п'ятницю

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 17:54
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не оголошуватиме загальну мобілізацію в РФ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі у п'ятницю.

Джерело: російська служба ВВС з посиланням на державні інформаційні агенції РФ

Деталі: Очікується, що Путін виступить на економічному форумі в Санкт-Петербурзі 17 червня, як він це робить щороку.

Це вже третє спростування про загальну мобілізацію в Росії від офіційних осіб. Спочатку чутки про неї з'явилися на початку березня, потім багато західних аналітиків очікували на її оголошення 9 травня.

Що передувало: 15 червня видання Bloomberg із посиланням на високопоставлені джерела в ЄС повідомило, що за перші 100 днів загарбницької війни в Україні Росія витратила більшу частину свого військового потенціалу, тому через кілька місяців їй доведеться уповільнювати наступ, крім того, в країні-агресорі можлива загальна мобілізація.

Теми: РосіяПутінмобілізація
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