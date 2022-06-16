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У Путина обещают не объявлять всеобщую мобилизацию в пятницу

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 17:54
У Путина обещают не объявлять всеобщую мобилизацию в пятницу
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию в РФ на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Источник: русская служба ВВС со ссылкой на государственные информационные агентства РФ

Детали: Ожидается, что Путин выступит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 17 июня, как это он делает ежегодно.

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Это уже третье опровержение о всеобщей мобилизации в России от официальных лиц. Сначала слухи о ней появились в начале марта, затем многие западные аналитики ждали ее объявления 9 мая.

Что предшествовало: 15 июня издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС сообщило, что за первые 100 дней захватнической войны в Украине Россия утратила большую часть своего военного потенциала, поэтому через несколько месяцев ей придется замедлять наступление, кроме того, в стране-агрессоре возможна всеобщая мобилизация.

Темы: РосcияПутинмобилизация
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