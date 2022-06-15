Путін витратив військовий потенціал, можлива загальна мобілізація – Bloomberg

За перші 100 днів загарбницької війни в Україні Росія витратила більшу частину свого військового потенціалу, тому через кілька місяців їй доведеться уповільнювати наступ, крім того, в країні-агресорі можлива загальна мобілізація.

Джерело: Bloomberg з посиланням на високопоставлені джерела в ЄС

Дослівно Bloomberg: "За словами високопоставлених європейських чиновників, знайомих із ситуацією, Росія прочісує всю країну в пошуках живої сили та озброєння, у тому числі старих танків, що базуються на Далекому Сході, оскільки витратила більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну.

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Внаслідок цього у РФ, можливо, залишається лише кілька місяців до того, як їй доведеться призупинити "операцію" для масштабного перегрупування. Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, чого досі президент РФ Володимир Путін уникав, оскільки це було б рівнозначно публічному визнанню, що війна йде не так, як планувалося".

Деталі: Водночас видання зазначає, що проблеми у Росії можуть виникнути не так скоро, щоб надати допомогу силам України на сході Донбасу.

За словами українських офіційних осіб, Україна, яка значно поступається в озброєнні Росії, втрачає по 100 і більше людей за день, і змушена поступово здавати позиції навколо міст Сєверодонецьк та Лисичанськ.

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Видання наголошує: якщо Росія візьме ці два міста – особливо стратегічно важливе місто Лисичанськ, яке все ще перебуває під контролем України, – вона фактично захопить усю Луганську область, досягнувши однієї з цілей, поставлених Путіним на початку війни.

Водночас, чиновники зазначають, що прогрес Росії залишається повільним.

На думку директора естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Індрека Канніка, Росії, ймовірно, знадобиться ще як мінімум 2-3 місяці, щоб захопити великі міста Донбасу, такі як Слов'янськ та Краматорськ. Він також вважає, що коли Росія досягне таких своїх цілей, вона наполягатиме на укладанні договору на цій основі.

В останні тижні Україна почала частіше просити зброю для стримування агресії РФ.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що зараз усі мають зосередитись на наданні військової допомоги Києву. На її думку, якщо буде ухвалено рішення про відправку важкого озброєння Україні, то його "слід відправити зараз, а не в грудні".

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