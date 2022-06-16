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Прем’єр Італії: мир має бути таким, якого хоче Україна

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 18:23

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що мир із Росією повинен бути досягнутий на умовах України.

Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Києва 16 червня, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста, але Україна має оборонятися, щоб досягти миру. І ми, так чи інакше, нічого не робитимемо, не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як його хоче бачити Україна, і він має бути тривалим", - вважає глава італійського уряду.

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Він наголосив, що під час візиту в четвер почув від людей в Україні надію та сподівання, і зазначив, що "ми покликані підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє".

Раніше під час візиту до Ірпеня Драгі запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Італійський прем'єр у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії.

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Теми: ІталіяУкраїнавійна
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