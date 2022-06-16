Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Італії: мир має бути таким, якого хоче Україна

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 18:23

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що мир із Росією повинен бути досягнутий на умовах України.

Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Києва 16 червня, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста, але Україна має оборонятися, щоб досягти миру. І ми, так чи інакше, нічого не робитимемо, не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як його хоче бачити Україна, і він має бути тривалим", - вважає глава італійського уряду.

Він наголосив, що під час візиту в четвер почув від людей в Україні надію та сподівання, і зазначив, що "ми покликані підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє".

Раніше під час візиту до Ірпеня Драгі запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Італійський прем'єр у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії.

Теми: ІталіяУкраїнавійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни намагаються взяти Богородичне, та ЗСУ відбили штурм

Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Італія
Зеленський проводить зустріч з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії
Макрон, Драгі та Шольц прибули в Україну спецпотягом
Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата - FT
Останні новини
09:36
Британська розвідка: 15 тисяч мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з Росії
09:19
Макрон: Опрацьовується маршрут вивезення зерна з України через Румунію
09:11
У Курській області знову скаржаться на обстріли села
09:10
Період активності отруйних змій: у МОЗ пояснили, як вберегтися від укусу
09:10
Ми бачимо загнаного звіра, який доживає останні дні - капелан 30-ï бригади Дмитрієв про Путiна
09:00
фото, доповненоВорог обстріляв Харківщину, Золочів накрив касетними боєприпасами – голова ОВА
08:52
Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, але не зброю
08:39
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні: нових загиблих виявили у Маріуполі
08:33
Росіяни вдарили ракетою по Миколаєву: є загиблий та поранені
08:33
Шольц про рух України до ЄС: темпи залежать від кандидата
Усі новини...