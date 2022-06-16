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Премьер Италии: мир должен быть таким, какого хочет Украина

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 18:23

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Киев 16 июня, сообщает "Европейская правда".

"Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться, чтобы достичь мира. И мы, так или иначе, ничего не будем делать, не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, как его хочет видеть Украину, и он должен быть продолжительным", - считает глава итальянского правительства.

Он подчеркнул, что во время визита в четверг услышал от людей в Украине надежду, и отметил, что "мы призваны поддержать и помочь Украине построить свое будущее".

Ранее во время визита в Ирпень Драги заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Итальянский премьер в четверг посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии.

Темы: ИталияУкраинавойна
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