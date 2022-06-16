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Зеленський: Україна наблизилася до ЄС найбільше за час незалежності

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 22:24
Зеленський: Україна наблизилася до ЄС найбільше за час незалежності
Зеленський з лідерами Німеччини, Італії, Румунії та Франції 16 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна наблизилася до Європейського Союзу найближче за всі роки незалежності.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Україна наблизилася до Євросоюзу найближче за весь час незалежності".

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Деталі: Він зазначив, що "завдяки хоробрості українців і українок Європа може створювати цю нову історію свободи і нарешті прибрати на сході Європи сіру зону між ЄС і Росією".

Президент нагадав, що приїзд президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва у четвер співпав із початком повітряної тривоги.

"Росія створила такий фон, щоб всі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу, але ніхто не злякався. Це тільки ще більше надихало нас бути максимально конкретними, домовлятися заради наших інтересів, заради українців, заради всіх у Європі", - наголосив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Теми: ЗеленськийЄС
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