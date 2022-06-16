Зеленский: Украина приблизилась к ЕС больше всего за время независимости

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина приблизилась к Европейскому Союзу ближе всего за время независимости.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Украина приблизилась к Евросоюзу ближе всего за все время независимости".

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Детали: Он отметил, что "благодаря храбрости украинцев и украинок Европа может создавать эту новую историю свободы и наконец-то убрать на востоке Европы серую зону между ЕС и Россией".

Президент напомнил, что приезд президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Иоганниса в Киев в четверг совпал с началом воздушной тревоги.

"Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу, но никто не испугался. Это только еще больше вдохновляло нас быть максимально конкретными, договариваться ради наших интересов, ради украинцев, ради всех в Европе", - подчеркнул Зеленский.

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Что предшествовало: После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.