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Пожежу на хімзаводі на Запоріжжі ліквідували

П'ятниця, 17 червня 2022, 00:30

Рятувальники ліквідували пожежу на хімзаводі "Коагулянт"  в місті Пологи на Запоріжжі.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Майже дві години знадобилось рятувальникам, аби приборкати пожежу. Наразі проводиться проливка та розбір конструкцій, щоб запобігти повторним займанням".

Деталі: Зазначається, що вдалося запобігти розповсюдженню вогню на споруди поряд.

Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці події.

Причина пожежі встановлюється. Дані щодо постраждалих уточнюються. Наразі хімічної загрози для населення міста та області немає.

Нагадаємо: На заводі "Коагулянт" загорілося складське приміщення.

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