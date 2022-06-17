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Пожар на химзаводе на Запорожье ликвидировали

Пятница, 17 июня 2022, 00:30

Спасатели ликвидировали пожар на химзаводе "Коагулянт" в городе Пологи на Запорожье.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций, чтобы предотвратить повторные возгорания".

Детали: Отмечается, что удалось предотвратить распространение огня на постройки рядом.

Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте происшествия.

Причина пожара устанавливается. Данные о пострадавших уточняются. Пока химической угрозы для населения города и области нет.

Напомним: На заводе "Коагулянт" загорелось складское помещение.

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