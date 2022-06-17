Пожар на химзаводе на Запорожье ликвидировали
Пятница, 17 июня 2022, 00:30
Спасатели ликвидировали пожар на химзаводе "Коагулянт" в городе Пологи на Запорожье.
Источник: Запорожская ОВА
Дословно: "Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций, чтобы предотвратить повторные возгорания".
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Детали: Отмечается, что удалось предотвратить распространение огня на постройки рядом.
Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте происшествия.
Причина пожара устанавливается. Данные о пострадавших уточняются. Пока химической угрозы для населения города и области нет.
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Напомним: На заводе "Коагулянт" загорелось складское помещение.