ISW: Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона
П'ятниця, 17 червня 2022, 03:10
Росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій.
Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Деталі: Росіяни і надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців. Зокрема, вони покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду.
Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.
Нагадаємо: 15 червня у Чорнобаївці Херсонської області пролунав вибух. Загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.
ВІДЕО ДНЯ