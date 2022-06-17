ISW: Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона

Росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Росіяни і надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців. Зокрема, вони покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду.

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Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

Нагадаємо: 15 червня у Чорнобаївці Херсонської області пролунав вибух. Загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.