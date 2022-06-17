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ISW: Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона

Анастасія КалатурП'ятниця, 17 червня 2022, 03:10

Росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб завадити    підтримці населення українських контрнаступних операцій.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Росіяни і надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців.  Зокрема, вони покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду.

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Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

Нагадаємо:  15 червня   у Чорнобаївці Херсонської області  пролунав вибух.  Загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Теми: війнаРосіяХерсон
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