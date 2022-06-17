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ISW: Россияне могут совершать атаки под чужим флагом возле Херсона

Анастасия КалатурПятница, 17 июня 2022, 03:10

Россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Россияне и дальше укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе Безводного и Ищенки, к юго-востоку от Давыдова Брода.

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Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Напомним: 15 июня в Чернобаевке Херсонской области раздался взрыв. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Темы: войнаРосcияХерсон
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