ISW: Россияне могут совершать атаки под чужим флагом возле Херсона
Пятница, 17 июня 2022, 03:10
Россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций.
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Детали: Россияне и дальше укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе Безводного и Ищенки, к юго-востоку от Давыдова Брода.
Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.
Напомним: 15 июня в Чернобаевке Херсонской области раздался взрыв. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.
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