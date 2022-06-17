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У США сталася стрілянина в церкві

Анастасія КалатурП'ятниця, 17 червня 2022, 06:15

У США сталася стрілянина в єпископальній церкві Святого Стефана у Веставія-Хіллз – дві людини загинули.

Джерело: NYT

Деталі: Ще одна людина отримала поранення, вона госпіталізована.

Зазначається, що підозрюваний увійшов на невеликі церковні збори і почав стріляти.  Наразі він під вартою.

Згідно з календарем на сайті церкви, під час стрілянини в церкві відбувалася вечеря. За словами організаторів, це мав бути розслаблюючий вечір без порядку денного.  

Нагадаємо: Стрілянина сталася на тлі загальнонаціонального вибуху насильства із застосуванням вогнепальної зброї, зокрема два масові вбивства із застосуванням вогнепальної зброї у травні: одне у початковій школі в Ювальді, Техас, внаслідок якого загинули 19 дітей та двоє вчителів, та напад на супермаркет "Буффало", коли загинули 10 людей.

Теми: США
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