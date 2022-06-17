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В США произошла стрельба в церкви

Анастасия КалатурПятница, 17 июня 2022, 06:15

В США произошла стрельба в епископальной церкви Святого Стефана в Веставия-Хиллз - два человека погибли.

Источник: NYT

Детали: Еще один человек получил ранения, он госпитализирован.

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Отмечается, что подозреваемый пришел на небольшое церковное собрание и начал стрелять. Пока он под стражей.

Согласно календарю на сайте церкви, во время стрельбы в церкви проходил ужин. По словам организаторов, это должен был быть расслабляющий вечер без повестки дня.

Напомним: Стрельба произошла на фоне общенационального взрыва насилия с применением огнестрельного оружия, в том числе два массовых убийства с применением огнестрельного оружия в мае: одно в начальной школе в Ювальде, Техас, в результате которого погибли 19 детей и двое учителей, и нападение на супермаркет "Буффало", когда погибли 10 человек.

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Темы: США
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