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Ворог обстріляв Харківщину, Золочів накрив касетними боєприпасами – голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 17 червня 2022, 09:00
Фото з сайту Суспільного

Уночі 17 червня росіяни обстріляли селище Золочів на Харківщині касетними боєприпасами, у результаті чого пошкоджені 7 будинків та поранена жінка.

Джерело: Суспільне з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Коваленка, обстріл стався близько 2 години ночі. Внаслідок російського обстрілу пошкоджені сім будинків.

 
Фото з сайту Суспільного

За словами Синєгубова, у Золочеві жінка 82 років отримала поранення. У с. Морозівка, Ізюмського району, поранений 70-річний чоловік.

Минулої доби ворог обстрілював Шевченківський, Новобаварський та Холодногірський райони міста Харкова та населені пункти Харківської області.

У Харкові пошкоджені промислові будівлі та будівлі приватного підприємства, жертв і постраждалих немає.

 
Фото з сайту Суспільного

В Харківському районі постраждали приватні домоволодіння в м. Дергачі, горіла господарча споруда та технічна будівля в смт Пісочин.

У Чугуївському районі пошкоджений приватний будинок та гараж в смт Коробочкине, знищено приватний автотранспорт.

Синєгубов також повідомив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався здійснити розвідку боєм в районі Кочубеївки, але зазнав втрат і відійшов.

В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку м. Слов'янськ, але, за словами голови ОВА, захисники тримають оборону, відбивають усі атаки ворога і завдають йому відчутних втрат.  

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