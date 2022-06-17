Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг обстрелял Харьковщину, Золочев накрыл кассетными боеприпасами – глава ОВА

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 09:00
Фото с сайта Общественного

Ночью 17 июня россияне обстреляли поселок Золочев в Харьковской области кассетными боеприпасами, в результате чего повреждены 7 домов и ранена женщина.

Источник: Общественное со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Коваленко, обстрел произошел около 2 часов ночи. В результате российского обстрела повреждены семь домов.

 
Фото с сайта Общественного

По словам Синегубова, в Золочеве женщина 82 лет получила ранения. В с. Морозовка, Изюмского района, ранен 70-летний мужчина.

За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области.

В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет.

В Харьковском районе пострадали частные домовладения в Дергачах, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото с сайта Общественного

В Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в пгт Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.

Синегубов также сообщил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг пытался осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понес потери и отошел.

В районе Изюма оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении г. Славянск, но, по словам главы ОВА, защитники держат оборону, отбивают все атаки врага и наносят ему ощутимые потери.

Предыстория: 

Темы: Харьковская областьвойна
Главное сегодня

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Подбитое российское судно "Василий Бех" затонуло – Одесская ОВА

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

ВИДЕОРоссия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

Байден: Путин не планировал останавливаться на Украине

Все новости...
Харьковская область
Слезы, молитвы и черешня, которую некому есть. Как живут под обстрелами в Циркунах Харьковской области
Харьковская область: Россияне сбросили на Золочев снаряды на парашютах
Россияне обстреляли Харьковщину: 6 пожаров, 2 раненых детей
Последние новости
23:54
"Ожидали большего": МИД Грузии – о решении Еврокомиссии по статусу кандидата
23:29
Премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке кандидатского статуса Украины
23:16
В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов
22:55
Парламенты Северной Европы и Балтии призвали ускорить военную помощь Украине
22:50
Экономические новости 17 июня: Украина в шаге от кандидатства в ЕС, Газпром сокращает поставки газа в Европу
22:50
На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия
22:45
Бундесканцлер: Говорить с Путиным "совершенно необходимо"
22:40
НБУ нарастил продажу валюты
22:39
Шольц о поставках немецкого оружия Украине: "Прибудет вовремя"
22:38
ЕС возобновит торговые переговоры с Индией после почти десятилетней паузы
Все новости...