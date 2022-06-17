Враг обстрелял Харьковщину, Золочев накрыл кассетными боеприпасами – глава ОВА

Ночью 17 июня россияне обстреляли поселок Золочев в Харьковской области кассетными боеприпасами, в результате чего повреждены 7 домов и ранена женщина.

Источник: Общественное со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Коваленко, обстрел произошел около 2 часов ночи. В результате российского обстрела повреждены семь домов.

Фото с сайта Общественного

По словам Синегубова, в Золочеве женщина 82 лет получила ранения. В с. Морозовка, Изюмского района, ранен 70-летний мужчина.

За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области.

В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет.

В Харьковском районе пострадали частные домовладения в Дергачах, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин.

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Фото с сайта Общественного

В Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в пгт Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.

Синегубов также сообщил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг пытался осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понес потери и отошел.

В районе Изюма оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении г. Славянск, но, по словам главы ОВА, защитники держат оборону, отбивают все атаки врага и наносят ему ощутимые потери.

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