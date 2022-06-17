У Курській області знову скаржаться на обстріли села

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що "ворог" обстріляв село з мінометів, які не постраждали.

Джерело: Старовойт у Telegram

Деталі: При цьому Старовойт не уточнив, про якого "ворога" йдеться і не повідомив, з якого боку вели обстріл.

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні (17 червня – ред.) близько п'ятої години ранку з мінометів було обстріляне прикордонне село Гордіївка у Коренівському районі.

Вогнева точка супротивника була швидко придушена, постраждалих немає, обійшлося без значних ушкоджень. За попередніми даними, в деяких будинках вибило шибки.

Ситуація повністю під контролем наших прикордонників та військових".

Нагадаємо: 17 червня зранку російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, одна людина загинула.